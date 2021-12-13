В Воронеже произошел взрыв в квартире частного дома

фото управления ГО ЧС Воронежа

Ночью 13 декабря в Воронеже прозвучал взрыв в частном жилом доме. Из людей никто не пострадал.

- Сообщение о взрыве на ул.Леваневского, 6 поступило на номер 112 в 4.34. Прибывшие на место сотрудники ГО ЧС установили, что произошел взрыв газа в неэксплуатируемой квартире в частном доме на три квартиры. На месте работали пожарные, спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов, газовой службы и аварийной службы электрических сетей. Соседние помещения получили частичные повреждения, - сообщили в городском управлении ГО ЧС.

Спасатели отметили, что необходимо соблюдать правила безопасного пользования газом в быту: проверять тягу до включения газовых приборов, регулярно проводить техобслуживание оборудования, не оставлять включенный газовый прибор без присмотра. Если почувствовали специфический запах горючего вещества, нужно хорошо проветрить помещение, выйти на свежий воздух и сразу обратиться в аварийную службу. В загазованном месте нельзя пользоваться электроприборами и зажигать огонь. При появлении запаха газа звонить по номеру 104 или 112 с мобильного.