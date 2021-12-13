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Происшествия13 декабря 2021 18:07

Задержанный ФСБ неонацист рассказал, как готовили теракт в Воронежской области

Молодой человек получал инструкции через мессенджер
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области ФСБ задержали сторонников украинской террористической организации «М.К.У.». На видео, опубликованном kp.ru, один из задержанных рассказал, как его собирались использовать для совершения теракта на территории региона. Парень сообщил, что весной познакомился с жителем Украины, основателем и действующим лидером группировки «М.К.У.» Егором Красновым в соцсетях и тот направлял его действия.

- Краснов давал мне инструкции по изготовлению СВУ и просил изготовить взрывное устройство в целях демонстрации моих навыков. Осознав, что Краснов планирует использовать меня для совершения террористического акта в отношении жителя Воронежской области, я решил отказаться от изготовления взрывного устройства, общения с Красновым и другими членами «М.К.У.», - сообщил на видео задержанный молодой человек.

Всего в 37 регионах России задержали 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки, которых подстрекали к совершению террористических актов и массовых убийств.