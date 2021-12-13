Хоперский заповедник приглашает воронежцев в новогодний лес

Сотрудники Хоперского заповедника придумали экскурсию по зимнему лесу. 28 декабря и 5 января воронежцы могут бесплатно прогуляться по пешеходному маршруту «Легенды Хопра».

В программе мероприятия кроме прогулки знакомство с фотовыставкой «Лес в огне», просмотр в видеозале фильма «Хоперский лес» (25 мин) и роликов о животных Хоперского заповедника по материалам фотоловушек (30 мин).

Стартует программа в 10.00 в визит-центре Хоперского заповедника. Вход бесплатный, для участия в мероприятии нужно предъявить QR-код о вакцинации и с собой иметь медицинскую маску (для 18+).