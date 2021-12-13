В воронежской БСМП №8 три ковидных отделения вернули к обычной специализации

В Воронеже начали обратно перепрофилировать ковидные отделения. В частности, с 13 декабря к прежнему режиму работы вернулись три отделения стационара БСМП №8, об этом сообщил региональный департамент здравоохранения.

- Прием для оказания плановой и экстренной помощи возобновили специалисты хирургического, урологического, а также отделения реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, - уточнили в облздраве.

Напомним, врачи больницы №8 начали принимать больных с коронавирусом с 6 апреля 2020 года. Кроме того, БСМП №8 больше года являлась единственным стационаром, работа которого была полностью отдана под лечение COVID-19.

Уже несколько дней в Воронежской области снижается суточный прирост заболевших коронавирусом. За выходные в регионе свернули еще сто ковидных коек