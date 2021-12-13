В Воронеже раскрыли угон, остановив машину для проверки

В Воронеже сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки и тем самым раскрыли угон.

Инспекторы ДПС "тормознули" на Московском проспекте «Дэу Нексия». Оказалось, у находившегося за рулем не было документов на машину. В отделе полиции 36-летний мужчина признался, что 15 ноября работал у знакомого в селе Гудовка Семилукского района. После выполнения хозяйственных работ он выпил и ему захотелось увидеться с родственниками, поэтому он решил поехать в Воронеж на машине сельчанина, у которого работал. Хозяин машины был в это время в отъезде, а «Дэу Нексия» стояла во дворе. Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, работник самовольно взял ключи от автомобиля и поехал в Воронеж.

За угон ему грозит до пяти лет заключения.