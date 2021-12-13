В Воронеже закрыли 138 классов в 47 школах

Большую часть классов закрыли из-за ситуации с ОРВИ. Фото: Олег УКЛАДОВ

На совещании в мэрии Воронежа руководитель управления образования Любовь Кулакова рассказала об эпидемиологической ситуации в городских школах. Она сообщила о количестве закрытых из-за большого числа заболевших учеников классов. На данный момент их 138 в 47 школах. При этом причина закрытия большинства из них – возрастание количества ОРВИ

- Ситуация по заболеваемости в школах пока не вызывает большой обеспокоенности, однако новогодние мероприятия пройдут непосредственно в классах, без массовых программ и без участия родителей, – сообщила Любовь Кулакова.

Напомним, в Воронеже после осенних каникул школьники вновь стали учиться очно. Однако учебный процесс стараются организовать так, чтобы каждый класс занимался в одном кабинете. В течение ноября действовало правило, чтобы дети носили медицинские маски в коридорах на переменах и когда идут в столовую, либо в туалет. С начала декабря это требование перестало быть обязательным. Впрочем, директору каждой школе решение о масках разрешили принимать самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в его коллективе.