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Общество13 декабря 2021 14:11

Железная дорога выплатит 150 тысяч рублей семье воронежца, сбитого грузовым поездом

Суд обязал компанию также содержать его двоих детей до совершеннолетия
Ярослав ИВАНОВ
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Родные погибшего на железной дороге воронежца через суд взыскали компенсацию с компании. Трагедия произошла в феврале 2021 года в Левобережном районе. Грузовой поезд сбил 35-летнего мужчину, который пытался перейти железнодорожные пути. В результате травмирования он скончался.

Суд удовлетворил иск родственников погибшего мужчины.

- Решением Центрального райсуда Воронежа удовлетворены исковые требования родственников к ОАО «РЖД» о компенсации морального вреда в общей сумме 150 тысяч рублей, взыскании ежемесячного содержания двух несовершеннолетних детей по случаю потери кормильца, расходов на погребение, - отметили в Воронежской транспортной прокуратуре.