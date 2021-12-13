Железная дорога выплатит 150 тысяч рублей семье воронежца, сбитого грузовым поездом

Родные погибшего на железной дороге воронежца через суд взыскали компенсацию с компании. Трагедия произошла в феврале 2021 года в Левобережном районе. Грузовой поезд сбил 35-летнего мужчину, который пытался перейти железнодорожные пути. В результате травмирования он скончался.

Суд удовлетворил иск родственников погибшего мужчины.

- Решением Центрального райсуда Воронежа удовлетворены исковые требования родственников к ОАО «РЖД» о компенсации морального вреда в общей сумме 150 тысяч рублей, взыскании ежемесячного содержания двух несовершеннолетних детей по случаю потери кормильца, расходов на погребение, - отметили в Воронежской транспортной прокуратуре.