Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 декабря 2021 13:26

Жительница Воронежской области хранила коноплю в банках из под солений

У женщины изъяли полкило марихуаны
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Незаконные заготовки на зиму. У 34-летней жительницы села Масальское Каширского района изъяли четыре банки из под солений. В них дама, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот запрещенных веществ, хранила крупную партию конопли. Экспертиза подтвердила, что в банках находится марихуана - масса травы превысила 578 граммов.

Женщина призгалась, что намеревалась использовать наркотик для личного употребления. Теперь ей грозит срок за незаконный оборот наркотиков.