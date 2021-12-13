Жительница Воронежской области хранила коноплю в банках из под солений

Незаконные заготовки на зиму. У 34-летней жительницы села Масальское Каширского района изъяли четыре банки из под солений. В них дама, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот запрещенных веществ, хранила крупную партию конопли. Экспертиза подтвердила, что в банках находится марихуана - масса травы превысила 578 граммов.

Женщина призгалась, что намеревалась использовать наркотик для личного употребления. Теперь ей грозит срок за незаконный оборот наркотиков.