В Воронеже снесут здание на пути строительства Остужевской развязки

В Воронеже снесут одноэтажное здание, оказавшееся на пути строительства Остужевской развязки. Как отметили в мэрии, его демонтаж предусмотрен проектом, владелец был предупрежден и получит компенсацию.

- Сейчас идут предусмотренные действующим законодательством процедуры, они длительные, но на процесс производства работ это не повлияет, - подчеркнули в администрации города.

Строительство развязки, призванной разгрузить от пробок улицу Остужева, начали в июне 2021 года. Возведение масштабного объекта планируется в три этапа. Первый надеются завершить до конца 2022 года. В его рамках собираются построить 14-пролетный путепровод на 15 опорах над железной дорогой параллельно действующему виадуку, который собираются реконструировать.

На втором этапе запланировано строительство шестиполосного участка от путепровода до пересечения с трассой «Дон». Также сделают развязки на перекрестке улиц Остужева и Минской в виде листа клевера и в районе Северного моста. Кроме того, построят шестиполосный участок от Северного моста до путепровода.

Третий этап - реконструкция существующего путепровода через железнодорожные пути на улице Остужева и строительство нового с организацией трех полос в каждую сторону.

Всего на Остужевскую развязку планируют потратить около 4,7 миллиардов рублей.