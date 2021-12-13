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Происшествия13 декабря 2021 12:52

В Воронежской области компания молодежи выпивала у вечного огня на братской могиле

Проверку проводит прокуратура
Ярослав ИВАНОВ
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Прокурорские сотрудники проводят проверку по факту инцидента в Бутурлиновском районе, где компания молодежи устроила распитие спиртных напитков у Вечного огня братской могилы. Сообщения об этом появились в СМИ.

- Установлены личности пяти человек, находившихся в компании, распивавшей спиртное. Это молодые люди в возрасте от 20 до 21 года, в том числе две несовершеннолетние девушки. В настоящее время на двух молодых людей в полиции составили административные материалы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Прокуратурой района также решается вопрос о привлечении виновных к иной предусмотренной законом ответственности. Кроме того, проводится проверка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.