В Воронежской области компания молодежи выпивала у вечного огня на братской могиле

Прокурорские сотрудники проводят проверку по факту инцидента в Бутурлиновском районе, где компания молодежи устроила распитие спиртных напитков у Вечного огня братской могилы. Сообщения об этом появились в СМИ.

- Установлены личности пяти человек, находившихся в компании, распивавшей спиртное. Это молодые люди в возрасте от 20 до 21 года, в том числе две несовершеннолетние девушки. В настоящее время на двух молодых людей в полиции составили административные материалы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Прокуратурой района также решается вопрос о привлечении виновных к иной предусмотренной законом ответственности. Кроме того, проводится проверка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.