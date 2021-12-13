Воронежский облсуд утвердил приговор в отношении бывшего руководителя департамента труда и занятости

Фото Юрия Козлова Фото: из архива «КП»

В понедельник, 13 декабря, Воронежский областной суд утвердил обвинительный приговор бывшему руководителю департамента труда и занятости населения Елене Масловой. Экс-чиновница добивалась отмены приговора в 1,5 года условно. Суд частично удовлетворил доводы защиты, изменив перечень доказательств.

Елена Маслова с решением не согласна и намерена обжаловать приговор в Первом кассационном суде общей юрисдикции в Саратове.

Напомним, ранее Маслова подавала в Облсуд апелляцию на решение Ленинского райсуда, который не удовлетворил ее иск к региональному правительству о признании незаконным решения о ее увольнении, восстановлении на работе и выплате компенсации.

Поводом для увольнения в августе 2019 года стали неверно задекларированные доходы Масловой. Дело в том, что на карту чиновницы поступили деньги, за которые она потом, по версии облправительства, должным образом не отчиталась. Маслова доказала в суде, что ей таким образом возвращали долг родственницы.

в отношении экс-чиновницы также возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.