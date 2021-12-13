В центре Воронежа восстановили здание-памятник

фото Фонда капремонта Воронежской области

В центре Воронежа полуразвалившийся барак преобразился до неузнаваемости: на Большой Манежной отремонтировали «Доходный дом Бютнер». Объект культурного наследия (принят на охрану в феврале 2020-го) восстановили благодаря региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов. Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на работы по сохранению дома-памятника весной 2021 года.

- В ходе капитального ремонта отремонтировали крышу и фасад, восстановили элементы архитектурного декора, - отметили в Фонде капремонта Воронежской области.

Объект является примером жилых усадебных построек городского типа начала XX века. Двухэтажное здание построено по проекту инженера-технолога Михайлова в стиле модерн в конце 1911 года - по заказу жены почетного гражданина Гульды Эдуардовны Бютнер на территории ее усадьбы, находившейся в Дворянской части квартала №30 под №669. Здание являлось главной постройкой усадьбы и сохранило композиционные и декоративные особенности исторической архитектуры.