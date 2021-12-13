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Происшествия13 декабря 2021 12:13

За взятку в 54 тысячи экс-замначальника колонии получил условный срок и штраф в 162 тысяч рублей

Мужчина взял "комиссионные" за заключение договора на вывоз металлолома с конкретной фирмой
Ярослав ИВАНОВ
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За взятку осудили бывшего заместителя начальника исправительной колонии управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

В марте 2021 года 34-летний экс-зам начальника колонии запросил с представителя коммерческой организации деньги за вывоз с металлолома - по 2 тысяч рублей за каждую тонну лома. Опасаясь, что договор заключат с другой фирмой, предприниматель согласился. Его компания вывезла из исправительного учреждения и сдала более 27 тонн лома и отходов металла.

18 июня в Россоши сотруднику колонии передали 54 тысяч рублей. В этот момент его задержали силовики с поличным.

Суд вынес обвиняемому условный срок - три года, штраф в 162 тысячи рублей в доход государства и лишение права занимать должности на госслужбе в системе ФСИН, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в течение 2,5 лет.