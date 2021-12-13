За взятку в 54 тысячи экс-замначальника колонии получил условный срок и штраф в 162 тысяч рублей

За взятку осудили бывшего заместителя начальника исправительной колонии управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

В марте 2021 года 34-летний экс-зам начальника колонии запросил с представителя коммерческой организации деньги за вывоз с металлолома - по 2 тысяч рублей за каждую тонну лома. Опасаясь, что договор заключат с другой фирмой, предприниматель согласился. Его компания вывезла из исправительного учреждения и сдала более 27 тонн лома и отходов металла.

18 июня в Россоши сотруднику колонии передали 54 тысяч рублей. В этот момент его задержали силовики с поличным.

Суд вынес обвиняемому условный срок - три года, штраф в 162 тысячи рублей в доход государства и лишение права занимать должности на госслужбе в системе ФСИН, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в течение 2,5 лет.