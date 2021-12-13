Семейная пара из Таганрога приехала в Воронеж грабить магазины

В Воронеже задержали серийных грабителей. Семейная пара из Таганрога специализировалась на грабежах и кражах из магазинов.

В начале декабря 36-летний мужчина и со своей 24-летней супругой, ранее судимые. приехали в Воронеж на криминальный промысел. Чтобы запутать следы, они ежесуточно меняли съемные квартиры в разных районах города и передвигались на общественном транспорте. Действовали грабители по одному сценарию: заходя в торговую точку, женщина отвлекала продавца, расспрашивая о товаре на витрине, а в это время мужчина открывал кассу и похищал деньги.

В отделе полиции задержанные признались, что тратили деньги на еду, одежду и наркотики. В настоящее время установили причастность подозреваемых к совершению четырех грабежей и шести краж на территории Воронежской области. Общий ущерб составил около 100 000 рублей.