В центре Воронежа появится новый пешеходный переход со светофором

Новую "зебру" со светофором обещают сделать в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице Плехановской сделают новый пешеходный переход со светофором. Он появится посредине участка между остановкой общественного транспорта «Площадь Застава» и улицей Кольцовской. О новой «зебре» сообщил начальник регионального управления ГИБДД Евгений Шаталов.

Переход оборудуют в 2022 году, более конкретной даты пока не сообщают. Проект и документы, необходимые для начала работ, уже готовы.

Необходимость появления новой «зебры» давно назрела. На этом участке дороги есть только два пешеходных перехода: на остановке «Площадь Заставы» и недалеко от перекрестка с улицей Кольцовской. От одной до другой «зебры» идти очень далеко.