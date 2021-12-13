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Общество13 декабря 2021 10:37

В центре Воронежа появится новый пешеходный переход со светофором

Его оборудуют в центре участка между Площадью Застава и улицей Кольцовской
Олег КУЗНЕЦОВ
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Новую "зебру" со светофором обещают сделать в 2022 году.

Новую "зебру" со светофором обещают сделать в 2022 году.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице Плехановской сделают новый пешеходный переход со светофором. Он появится посредине участка между остановкой общественного транспорта «Площадь Застава» и улицей Кольцовской. О новой «зебре» сообщил начальник регионального управления ГИБДД Евгений Шаталов.

Переход оборудуют в 2022 году, более конкретной даты пока не сообщают. Проект и документы, необходимые для начала работ, уже готовы.

Необходимость появления новой «зебры» давно назрела. На этом участке дороги есть только два пешеходных перехода: на остановке «Площадь Заставы» и недалеко от перекрестка с улицей Кольцовской. От одной до другой «зебры» идти очень далеко.