В Воронеже на 5000 рублей оштрафовали водителя маршрутки, перекрывшего дорогу

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежа наказали маршрутчика, перекрывшего дорогу другим участникам движения. Информацию об инциденте в интернет слили неравнодушные горожане.

- 8 декабря в 11.20 у дома № 95 по улице 20 лет Октября 38-летний водитель автобуса ГАЗ маршрута №125 умышленно создал помехи для движения других транспортных средств, чем нарушил ПДД. Мужчине вынесен штраф 5000 рублей. Нарушитель и руководитель автопредприятия были приглашены в подразделение Госавтоинспекции, где с ними провели беседу о недопущении нарушений Правил дорожного движения и усиления контроля за водительским составом, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Если вы стали свидетелем нарушений ПДД, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 112, или на сайт ГИБДД в раздел обращения, указав дату, время и место правонарушения, государственный регистрационный знак транспортного средства.