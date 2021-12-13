Пенсионер из Воронежской области вложил 1,6 млн рублей в несуществующие акции

Еще восемь жителей Воронежской области лишились двух миллионов рублей после общения с дистанционными мошенниками.

Больше всего перевел аферистам 77-летний житель Подгоренского района. Пенсионер нашел в интернете сайт, на котором предлагали стабильный пассивный доход от приобретения акций. Мужчина позвонил по телефону, ему рассказали, что для него купят акции нефтегазовой отрасли, в которой из-за подорожания топлива получают сверхприбыль и частью делятся с акционерами. Аферисты убедили мужчину перечислить им средства под предлогом открытия брокерского счета. Мужчина перевел 1,45 млн личных средств и еще взял кредит на 150 тысяч рублей, которые тоже отправил «брокерам». Таким образом, с начала октября по 9 декабря он «вложил» в акции 1,6 млн. После того, как пенсионер сообщил, что у него больше нет средств для дальнейшего инвестирования, аферисты отключили телефоны и перестали выходить на связь.

Полицейские предупреждают, что обещание высоких процентов гарантирует участие в мошеннической схеме и потерю всех накоплений.