В Воронежской области свернули еще сто ковидных коек

За выходные в стационарах Воронежской области продолжилось сворачивание коек для лечения пациентов с коронавирусом. По данным департамента здравоохранения на 13 декабря, помощь больным с осложненными формами COVID-19 осуществляют в 26 медорганизациях на 2736 койках. За выходные сократили 100 коек. Планомерное сворачивание ковидных коек связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации и снижением суточного прироста больных.

На понедельник в стационарах области проходят лечение 2168 пациентов с коронавирусом.