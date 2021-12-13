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Здоровье13 декабря 2021 9:21

В Воронежской области свернули еще сто ковидных коек

Стационарную помощь оказывают в 26 медорганизациях региона
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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За выходные в стационарах Воронежской области продолжилось сворачивание коек для лечения пациентов с коронавирусом. По данным департамента здравоохранения на 13 декабря, помощь больным с осложненными формами COVID-19 осуществляют в 26 медорганизациях на 2736 койках. За выходные сократили 100 коек. Планомерное сворачивание ковидных коек связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации и снижением суточного прироста больных.

На понедельник в стационарах области проходят лечение 2168 пациентов с коронавирусом.