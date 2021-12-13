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Здоровье13 декабря 2021 9:18

За сутки в Воронежской области от ковида умерли 43 человека и 599 заразились

Количество летальных случаев достигло 9 562
Ярослав ИВАНОВ
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Днем 13 декабря региональный оперштаб озвучил свежую коронавирусную сводку. Наблюдается суточное снижение заразившихся: за минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 599 жителей Воронежской области. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 186 334 случая коронавируса.

Умерли от осложнений ковида за вчерашний день 43 пациента. Количество летальных случаев в регионе с начала наблюдений достигло 9 562.

Выписали с больничного еще 712 пациентов. Всего болезнь смогли победить 132 291 житель Воронежской области.