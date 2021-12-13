Воронежец снял квартиру, чтобы пообщаться со знакомым из интернета, а тот его ограбил, угрожая ножом

Знакомство в интернете чуть не стоило воронежцу жизни! 49-летний мужчина в соцсетях познакомился с 21-летним парнем, и так уроженец Средней Азии ему понравился, что воронежец решил с ним встретиться, снял для этого квартиру и пригласил нового знакомца в гости. Правда, «гости» не задались!

Мужчины отдыхали 10 декабря, выпивали, но ближе к полуночи между ними возник конфликт на почве личной неприязни. И гость под угрозой ножа отобрал у воронежца два сотовых телефона и 3000 рублей.

Молодчика задержали, похищенное изъяли, нож обнаружили в нескольких сотнях метров от места встречи. Задержанному грозит срок за разбой.