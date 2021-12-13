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Происшествия13 декабря 2021 6:31

В Воронежской области опрокинулась в кювет машина с компанией молодых людей

В больницу попали три человека
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Около 02.00 часов в воскресенье, 12 декабря, в Лискинском попала в ДТП компания молодых людей на ВАЗ-21093. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, автомобилем управлял 17-летний местный житель. Несовершеннолетний водитель не учел скорость движения и дорожно-метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим ее опрокидыванием.

В результате аварии пострадали пассажиры легковушки, 25-летний местный житель и 17-летняя местная жительница. С ранениями различной степени тяжести их доставили в больницу. Позже и сам водитель обратился за помощью в медицинское учреждение.