Воронеж в уходящем году был популярным местом отдыха у туристов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Согласно рейтингу, российского сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, Воронеж вошел в число популярных у россиян мест отдыха по итогам 2021 года. Соседями нашего города в ТОП-10 стали Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Кисловодск, Екатеринбург в России, а также Гагра в Абхазии.

Для отдыха летом туристы обычно бронировали жилье на 2 - 9 ночей и тратили на проживание от 2 до 4 тысячи рублей в сутки на семью из трех человек.

По данным сайта, в Воронеже стоимость проживания оказалась самой низкой и составила Воронеж — 2257 рублей за сутки на семью из трех человек. При этом в среднем, отдыхающие бронировали жилье на две ночи.