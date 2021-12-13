Воронежцам расскажут, как экологично встретить Новый год

Надоевшиечные игрушки можно бесплатно обменять на новые в Экоцентре Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Экоцентр «Собиратор» приглашает воронежцев на лекцию «Экологичный Новый год». Она пройдет 13 декабря в 19:00 на улице Кирова д. 5. Спикер Яша Доценко расскажет, как провести экологичную новогоднюю вечеринку, как экологично расхламиться и убрать дом перед Новым годом, какую выбрать елку и декор, как экологично дарить подарки и их упаковывать, как организовать экологичное застолье и развлечения.

Кроме того, до конца декабря в «Собираторе» будет проводиться новогодний обмен.

Если вам уже надоело каждый год доставать одни и те же елочные игрушки и украшать ими одну и ту же елку, если вас нет возможности купить новые игрушки или нет времени ходить по магазинам, если наоборот дома скопилось слишком много елочных украшений, а выбросить их жалко, приносите их в Экоцентр!

Здесь с радостью примут: елочные игрушки, мишуру, дождик, гирлянды, искусственные елки, бусы, шишки, открытки, детские новогодние костюмы. А также любую другую новогоднюю атрибутику. Правила обмена простые — приносите ненужную вещь и забираете взамен необходимую.