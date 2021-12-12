В Воронеже умер известный историк и краевед Павел Загоровский

"КП-Воронеж" присоединяется к соболезнованиям семье и близким Павла Загоровского. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ушел из жизни известный историк и краевед, профессор Павел Загоровский. Ему было 63 года. Павел Владимирович долгое время преподавал в воронежских вузах. Он был достойным сыном своего отца – легендарного шахматиста Владимира Загоровского, чьим именем названа одна из улиц Воронежа.

- Историк, краевед, интересный собеседник ушел на 64 году жизни, полный планов и задумок. Но болезнь не дала ему осуществить многое. Для Воронежа его дед и отец оставили большой след в науке и общественной жизни, как и сам Павел Владимирович Загоровский. Мои искренние соболезнование его семье и близким. Светлая память, - написал на своей странице в Фейсбуке краевед Владимир Елецких.