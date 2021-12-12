Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт12 декабря 2021 16:54

Воронежский «Буран» проиграл «Омским крыльям», меньше минуты не дотерпев до овертайма

Вратарь «ураганных» Глеб Носов не выглядел образцом надежности
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Только что омичи забросили победную третью шайбу.

Только что омичи забросили победную третью шайбу.

Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В первом периоде домашнего матча «Бурана» с «Омскими крыльями» шла равная игра без обилия опасных моментов. Открыли счет воронежцы – на 12 минуте Александр Шипилов неожиданно выехал из-за ворот и резко бросил. Вратарь омичей Вячеслав Новицкий оказался к этому не готов – 1:0.

Во втором периоде сибиряки сравняли счет. Причем гол получился очень обидным для «Бурана». Воронежцы были в численном большинстве, но «зевнули» контратаку омичей. И Евгений Орлов, вышедший один на один с Глебом Носовым, хладнокровно отправил шайбу в сетку – 1:1. Случилось это на 25 минуте. А уже на 28-й Павел Леука продрался сквозь строй защитников, бросок у него не получился, но Носов пропустил шайбу между ног – 1:2. В который раз уже приходится жалеть о долгом отсутствии в воротах «ураганных» Захара Виноградова. Впрочем, на 32 минуте Артем Марков, получив прекрасный пас, умчался на свидание с Новицким и счет сравнял – 2:2.

В третьем периоде все шло к овертайму. Но когда до конца основного времени оставалось всего 58 секунд, Макар Никишанин оказался самым расторопным на «пятачке» и подправил шайбу в ворота «ураганных» – 2:3.

У «Бурана» осталось 22 очка. «Ураганные» делят 23-24 места с пензенским «Дизелем». В следующей игре 14 декабря «Буран» померяется силами с красноярским «Соколом», занимающим 11 место с 39 очками. Матч начнется в 19.00.