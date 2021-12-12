Воронежский «Буран» проиграл «Омским крыльям», меньше минуты не дотерпев до овертайма

Только что омичи забросили победную третью шайбу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В первом периоде домашнего матча «Бурана» с «Омскими крыльями» шла равная игра без обилия опасных моментов. Открыли счет воронежцы – на 12 минуте Александр Шипилов неожиданно выехал из-за ворот и резко бросил. Вратарь омичей Вячеслав Новицкий оказался к этому не готов – 1:0.

Во втором периоде сибиряки сравняли счет. Причем гол получился очень обидным для «Бурана». Воронежцы были в численном большинстве, но «зевнули» контратаку омичей. И Евгений Орлов, вышедший один на один с Глебом Носовым, хладнокровно отправил шайбу в сетку – 1:1. Случилось это на 25 минуте. А уже на 28-й Павел Леука продрался сквозь строй защитников, бросок у него не получился, но Носов пропустил шайбу между ног – 1:2. В который раз уже приходится жалеть о долгом отсутствии в воротах «ураганных» Захара Виноградова. Впрочем, на 32 минуте Артем Марков, получив прекрасный пас, умчался на свидание с Новицким и счет сравнял – 2:2.

В третьем периоде все шло к овертайму. Но когда до конца основного времени оставалось всего 58 секунд, Макар Никишанин оказался самым расторопным на «пятачке» и подправил шайбу в ворота «ураганных» – 2:3.

У «Бурана» осталось 22 очка. «Ураганные» делят 23-24 места с пензенским «Дизелем». В следующей игре 14 декабря «Буран» померяется силами с красноярским «Соколом», занимающим 11 место с 39 очками. Матч начнется в 19.00.