Гандболисты «ВГТУ-Воронеж» дважды победили ростовский «ДГТУ-Лидер»

Воронежские гандболисты ушли на долгий перерыв на первом месте. Фото: cspsk-vrn.ru

Гандболисты «ВГТУ-Воронеж» провели последние две игры в 2021 году. На выезде они провели спаренные матчи с ростовской командой «ДГТУ-Лидер». С этим клубом воронежские гандболисты уже встречались в домашних стенах. Тогда «ВГТУ-Воронеж» дважды победил - 35:29 и 41:33.

В первой из двух встреч в Ростове-на-Дону воронежцы сначала догоняли хозяев, но уже на четвертой минуте счет сравняли – 3:3. А дальше наши гандболисты уже разогнались. На перерыв команды ушли уже со счетом 22:17.

Ничего не изменилось и во втором тайме. К 45 минуте воронежцы уже лидировали с отрывом в десять мячей. Ростовчане чуть сократили отставание, но итоговое преимущество «ВГТУ-Воронеж» все равно было солидным – 42:35.

Лучшим в нашей команде стал Никита Филёв, забросивший восемь мячей в ворота соперника. По семь на счету Валерия Иванова и Сергея Нестерова.

Вторая игра получилась более сложной. К девятой минуте воронежцы уверенно выигрывали - 8:3. Но дальше хозяева начали постепенно догонять гостей, а на 22 минуте они даже вышли вперед — 13:12. Впрочем, воронежцы тут же тоже забили. До конца первого тайма соперники забросили еще по три мяча в ворота друг друга и ушли на отдых при счете 16:16.

Равной была игра на площадке и большую часть второго тайма. Попеременно вперед на один-два мяча выходила то одна, то другая команда. Однако с 50-й по 56-ю минуту забрасывали только воронежцы. Они отправили в ворота хозяев шесть мячей и повели со счетом 32:27. Преимущество в пять мячей нашим спортсменам удалось сохранить до конца матча. В оставшееся время соперники еще по 3 раза огорчили друг друга и пришли к финалу игры со счетом 35:30 в пользу «ВГТУ-Воронеж».

Самым результативным сегодня в воронежской команде стал Валерий Иванов, забросивший в ворота соперника 10 мячей. Шесть точных бросков у Максима Конева, по пять мячей у Александра Ковбаря и Сергея Нестерова.

- Очень тяжелый матч получился. В защите, нападении много ошибок было допущено. Правда, в концовке немного успокоились, забили и выиграли, — поделился главный тренер «ВГТУ-Воронеж» Алексей Доронкин.

«ВГТУ-Воронеж» уверенно возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги. После 14 игр в активе наших гандболистов 27 очков. Идущий на второй строчке омский СКИФ, хоть и провел на 2 игры меньше, но серьезно уступает воронежцам – целых 9 баллов.

- Следующие игры «ВГТУ-Воронеж» проведет только 5 и 6 февраля. Наша команда примет на своей площадке белгородский «Технолог-Спартак», который сейчас занимает четвертое место, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.