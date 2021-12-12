В Коминтерновском районе Воронежа люди сидели без света 12 часов

Некоторым воронежцам пришлось встречать воскресное утро при свечах. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

12 часов провели без света жители частных домов на Рабочем проспекте, а также квартир на участке, ограниченном улицами 45-й Стрелковой Дивизии и Шишкова. Люди обнаружили, что у них нет электричества с раннего утра воскресенья, 12 декабря (отключили его около четырех часов ночи). Тем, кто шел на работу, пришлось на нее собираться с понятными трудностями, ну а остальным была испорчена часть выходного.

Над ликвидацией аварии работали специалисты «Горэлектросети». Порвавшийся кабель был почему-то закатан в асфальт при расширении улицы 45 Стрелковой Дивизии. Освободить его удалось только с помощью спецтехники. Свет в итоге получилось вернуть только к 16.00.