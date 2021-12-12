В Воронеже женщину, хотевшую уехать в Ростовскую область, обманул мошенник - «попутчик»

Деньги незнакомцам в Сети лучше не перечислять. Фото: Михаил ФРОЛОВ

34-летняя жительница Воронежа, приехавшая в гости к подруге в Коминтерновский район, вдруг решила съездить в Ростовскую область, воспользовавшись услугами мобильного приложения «попутчиков». Там за плату предлагают своего рода услуги такси. От классических «бомбил» водители отличаются тем, что берут себе на борт только тех, кому с ними по пути. Однако на этом сервисе можно попасться и на удочку мошенников.

Так и случилось на этот раз. Аферист потребовал, чтобы женщина перечислила предоплату по мессенджеру. А он, дескать, потом приедет и отвезет, куда надо. Для этого он кинул ссылку, по которой жительница Воронежа перешла и зарегистрировалась. Вскоре с ее карты списали 12 793 рубля. Понятное дело, «попутчик» так и не приехал.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Аферисту грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Всего 11 декабря в Воронежской области было восемь фактов мошеннических действий, совершенных путем обмана и злоупотребления доверия. Если Вы стали жертвой подобных преступных действий, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02!