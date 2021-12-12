Воронежские пловцы завоевали еще две медали на крупном всероссийском турнире

Воронежские пловцы - просто молодцы! Фото: cspsk-vrn.ru

В заключительный день соревнований «Юность России», которые проходят в Астрахани в 25-метровом бассейне, воронежские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали. На пьедестал почета поднялись Роман Жидков и Александра Литвиненко, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Обе медали наши пловцы завоевали на дистанции 50 метров баттерфляй. Александра Литвиненко стала третьей среди девушек 11-12 лет. Она показала время 28,78 секунды. От второго места ее отделили всего 0,16 секунды. Серебро завоевала Дарья Копылова из Пермского края, а победила спортсменка из Санкт-Петербурга Александра Мунгалова с результатом 28.11 секунды.

Для Саши Литвиненко эта медаль стала третьей на турнире. До этого юная пловчиха завоевала еще две бронзовых награды — в эстафете 4 по 50 вольным стилем среди девушек 11-12 лет и в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров.

А вот Роман Жидков завершил свое выступление в Астрахани с золотой медалью. 50 м баттерфляем в возрастной категории спортсменов 13-14 лет наш спортсмен преодолел за 25,43 секунды. На 0,17 секунды воронежец опередил пловца из Северной столицы Евгения Карелина. Замкнул тройку лидеров Алексей Власов из Нижегородской области, показавший на финише время 25,70 секунды. Для Романа это тоже третья медаль на турнире. Днем ранее он стал вторым на дистанции 100 м комплексное плавание и завоевал бронзовую награду в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров.

Напомним, что ранее на «Юности России» завоевали медали еще два воронежских спортсмена. Егор Федотов стал третьим в комплексном плавании на дистанции 100 м среди юношей 13-14 лет. А Александра Барт победила на 100 метровке комплексным плаванием среди девушек 11-12 лет.

Всего же в активе воронежской команды на этом турнире семь медалей. В результате, сборная нашего региона набрала 904 балла и в командном зачете поднялась на шестое место среди 39 субъектов Российской Федерации.

- Всего пять лет назад мы об этом могли только мечтали. Тренерский штаб и, конечно, спортсмены - просто молодцы, - прокомментировала итоги соревнований главный тренер Воронежской области по плаванию Татьяна Калугина.