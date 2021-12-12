Воронежец не дал «Зениту» из Санкт-Петербурга уйти в отрыв в битве за золото

Дмитрий Скопинцев. Фото: premierliga.ru. Фото: другой источник.

24-летний воронежец Дмитрий Скопинцев сохранил столичному «Динамо» хорошие шансы на золото чемпионата России. На зимний перерыв «бело-голубые» благодаря его голу уходят всего с двухочковым отставанием от питерского «Зенита». У петербуржцев 38 очков, у москвичей – 36.

Между тем, в первом тайме «Зенит» владел заметным преимуществом. Уже на 11 минуте бразильский легионер питерцев Клаудинью не реализовал вернейший шанс открыть счет, он не забил пенальти. Впрочем, на 34 минуте исправился, затолкав мяч в ворота с очень близкого расстояния.

А вот во втором тайме как раз и проявил себя Дмитрий Скопинцев. Именно его удар на 72 минуте поставил в тупик отчаянно метавшегося из угла в угол вратаря Михаила Кержакова. Итог битвы лидеров российской Премьер-лиги – 1:1. И вместо того, чтобы получить пятиочковый отрыв, «Зенит» вынужден смириться с тем, что такое солидное преимущество над динамовцами заработать не удалось.

Напомним, Скопинцев не только родился в Воронеже, но и начал там заниматься футболом. С 2007 по 2011 годы он играл за команду местного СДЮСШОР № 15. А потом где только не выступал: и за «Зенит», и за «Ростов», и за «Краснодар». Играл даже в Германии и Австрии. Хочется надеяться, что на этот раз он нашел свою команду надолго.