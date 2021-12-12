В Воронеже владельцам квартир в ЖК «Лазурный» выставили космические суммы за «коммуналку»

Квитанции с явно завышенными суммами показали в соцсети. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили фото квитанции, пришедших владельцам квартир в жилом комплексе «Лазурный». Он располагается на улице Артамонова в Железнодорожном районе.

За «коммуналку» людям выставили счета от 28 до 50 тысяч рублей. При том, что дома далеко не элитные ни по площади, ни по инфраструктуре.

Местные жители предположили, что произошла какая-то ошибка. В управляющей компании «Городской сервис центр» это предположение подтвердили. Владельцам квартир, которым пришли космические суммы за «коммуналку», предложили прислать свои адреса. И заявили, что с 13 декабря им будут отправлять исправленные платежки.

Кстати, универсальный совет – в том случае, если сумма платежей за «коммуналку» кажется вам завышенной, обратитесь сначала в свою управляющую компанию. Если объяснения сотрудников УК покажутся вам сомнительными, можно позвонить в региональную Госжилинспекцию и попросить ее специалистов помочь разобраться в конфликтной ситуации.