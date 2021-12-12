Воронежцев в начале следующей недели ждет сухая и морозная погода

- Зимы ждала, ждала природа... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские синоптики дали прогноз почти на всю предстоящую рабочую неделю. Увы, снег, если и выпадет, то его будет очень мало. Однако зима потихоньку вступает в свои права. Во всяком случае мороз на будущей неделе нам обещают.

В ночь на понедельник, 13 декабря, метеорологи прогнозируют -4 градуса и облачную погоду. Днем температура повысится до -1. Солнце не выглянет.

Во вторник, 14 декабря, будет ровно такая же погода, как и в предыдущие сутки - -4 градуса ночью и -1 днем. И снова тучи скроют как луну, так и солнце.

В ночь на среду, 15 декабря, при по-прежнему пасмурной погоде температура будет держаться в районе -3 градусов. Днем она повысится до нуля. Облака так и будут держать в плену солнце.

В четверг, 16 декабря, ночью вместо юго-восточного подует западный ветер. Он принесет с собой небольшое потепление – до -2 градусов. Вновь будет пасмурно. Днем ветер сменится на юго-западный. При этом температура поднимется до нуля, возможен небольшой снежок.