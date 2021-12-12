За сутки темпы вакцинации от коронавируса в Воронежской области немного снизились

Врачи на утро 12 декабря сделали на 875 инъекций меньше, чем сутками ранее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские санитарные врачи предоставили данные о количестве прививок, сделанных за сутки в Воронежской области. По данным на утро воскресенья, 12 декабря, медики сделали еще 14 220 инъекций вакцины. Напомним, 11 декабря сообщали о 15 095 привившихся. При этом первую часть вакцины получили 5 193 человека, вторую – 9 027.

Теперь число привитых жителей Воронежской области – 1 218 900 человек. Из них обе части вакцины получили 1 131 454. Напомним, для формирования коллективного иммунитета власти полагают, что будет достаточно сделать прививки хотя бы 1,5 миллиону наших земляков.

Чуть меньше тысячи жителей Воронежской области за сутки прошли ревакцинацию. На утро 12 декабря их стало 167 028, в то время как, по данным на 11 декабря, их было 166 077.