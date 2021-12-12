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Общество12 декабря 2021 9:32

В Воронежской области за сутки выздоровевших от коронавируса стало почти на сотню больше, чем заразившихся

Излечились от ковида еще 706 наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
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Благоприятных результатов теста на ковид теперь стало гораздо больше.

Благоприятных результатов теста на ковид теперь стало гораздо больше.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Радует статистика по выздоровевшим от коронавируса за сутки. Продолжается рост их числа. Если 11 декабря сообщали о 695 избавившихся от коронавируса жителях Воронежской области, то на утро воскресенья, 12 декабря, их уже стало больше 700, - точнее 706. Таким образом, количество выздоровевших намного превысило число заболевших. Напомним, на утро 12 декабря заразились ковидом 617 жителей Воронежской области. Их меньше, чем на вылечившихся на 89 человек.

Всего за время пандемии избавились от коронавируса 131 579 жителей Воронежской области.