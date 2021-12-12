В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли еще 46 человек

С ковидных коек увозят на погост по-прежнему достаточно много народу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увеличилась смертность от коронавируса за сутки в Воронежской области. На утро воскресенья, 12 декабря, санитарные врачи сообщили об еще 46 умерших. Сутками ранее, по данным на первую половину дня 11 декабря, коронавирус свел в могилу 41 нашего земляка.

Стоит отметить, что впервые за очень долгое время федеральная и региональная статистика по умершим совпали. По данным сайта Стопкоронавирус.РФ, также в нашем регионе умерли 46 человек. Видимо, на этот раз у всех жертв коронавируса страшную болезнь обнаружили с помощью ПЦР-тестов, а не на КТ.

Всего за все время пандемии в Воронежской области от ковида умерли уже 9 519 человек.