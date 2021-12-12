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Общество12 декабря 2021 9:12

В Воронежской области продолжает снижаться количество заболевших коронавирусом за сутки

На этот раз заразились 617 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Пугающий диагноз ставят все меньшему числу жителей Воронежской области.

Пугающий диагноз ставят все меньшему числу жителей Воронежской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санитарные врачи сообщили оперштабу о количестве заболевших коронавирусом за сутки. По данным на утро воскресенья, 12 декабря, заразились ковидом 617 жителей Воронежской области. Для сравнения сутками ранее, в первой половине дня 11 декабря, заболел COVID-19 641 человек.

Напомним также, что рекорд был больше чем 800 заражений за сутки. Как мы видим, он все дальше и дальше. Начиная с 8 декабря, число заболевших ни разу не было больше 700 человек.

Всего за время пандемии коронавируса в нашем регионе заразились коронавирусом 185 735 жителей Воронежской области.