В Воронежской области продолжает снижаться количество заболевших коронавирусом за сутки

Пугающий диагноз ставят все меньшему числу жителей Воронежской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санитарные врачи сообщили оперштабу о количестве заболевших коронавирусом за сутки. По данным на утро воскресенья, 12 декабря, заразились ковидом 617 жителей Воронежской области. Для сравнения сутками ранее, в первой половине дня 11 декабря, заболел COVID-19 641 человек.

Напомним также, что рекорд был больше чем 800 заражений за сутки. Как мы видим, он все дальше и дальше. Начиная с 8 декабря, число заболевших ни разу не было больше 700 человек.

Всего за время пандемии коронавируса в нашем регионе заразились коронавирусом 185 735 жителей Воронежской области.