В Воронежской области объявили о желтом уровне опасности из-за тумана и гололеда

Особенно осторожно в условиях тумана нужно вести себя рядом с дорогой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи объявили о желтом уровне опасности погоды в Воронежской области в воскресенье, 12 декабря. Синоптики прогнозируют достаточно сильный туман и гололед на дорогах.

Такая погода особенно опасна для водителей. В условиях плохой видимости и скользкой дороге им лучше ехать аккуратно, с небольшой скоростью. Ведь если кто-то вынырнет из пелены тумана, в условиях гололеда затормозить вовремя будет очень тяжело.

Такие неблагоприятные погодные условия продлятся, как минимум, до 18.00 12 декабря.

Надо сказать, что туман за последние две недели появлялся в Воронеже довольно часто. Из-за этого в аэропорту даже пришлось отложить на более позднее время прием нескольких авиарейсов. А пассажирам одного из самолетов, летевших из Москвы, пришлось просидеть в лайнере больше 11 часов.