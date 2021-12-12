В райцентре Воронежской области водитель «Лады» сбил женщину и врезался в опору газопровода

Сбитую женщину увезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 11 декабря, в 15.15 в Боброве на улице Пролетарской случилась авария. 54-летний местный житель, руливший «ВАЗ-21103», сбил пешехода. 39-летняя женщина шла по обочине в попутном направлении с машиной. Потом «Лада» еще и врезалась в опору надземного газопровода. Сбитую женщину отвезли в больницу. Опора газопровода была сильно повреждена. А вот водителю «Лады» госпитализация не потребовалась.

Полицейские выясняют, почему водитель не смог ни затормозить, ни объехать шедшую по дороге женщину.

Напомним, 11 декабря в 14.30 в Рамонском районе 58-летний местный житель, руливший «МАЗом», по непонятной причине не опустил кузов грузовика. И ехал с поднятым, пока он не зацепил опору для дорожных знаков, которая в итоге сильно погнулась.