В Воронежской области суд удовлетворил иск о выплате зарплаты отстраненному от работы депутату, не сделавшему прививку

Суд принял сторону депутата, не желавшего делать прививку от коронавируса и поэтому отстраненного от работы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Судья Россошанского районного суда Светлана Крюкова приняла решение об удовлетворении иска о защите трудовых прав аппаратчика очистки газа цеха производства жидких минеральных удобрений АО «Минудобрения» Владимира Фоменко. Мужчина по совместительству является депутатом Совета народных депутатов Россоши от КПРФ. Об этом судебном вердикте сообщил на своей странице в Фейсбуке правозащитник Илья Сиволдаев. По его информации, суд признал незаконным отстранение депутата от работы без сохранения зарплаты с 3 по 30 ноября.

Представитель предприятия в суде, отстаивая позицию работодателя, ссылался на постановление главного санитарного врача Воронежской области о необходимости привить не менее 80 процентов работников на предприятиях с опасным производством, среди которых есть и АО «Минудобрения». Однако юрист, представляющий интересы Фоменко, заявил, что решения о проведении вакцинации по эпидемиологическим показаниям главных санитарных врачей субъектов РФ носит лишь рекомендательный характер. Такой вывод он сделал, исходя из письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 августа 2021 г. № 14-2/ООГ-7691 «О разъяснении законодательства по вопросам вакцинации от COVID-19 в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах)». Кроме того, работа депутата на производстве не связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Теперь работодателя обязали выдать зарплату Фоменко за период с 3 по 30 ноября. Кроме того, предприятие должно выплатить своему работнику три тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.