В центре Воронежа случился пожар в квартире многоэтажки

На обоих пожарах пострадавших не было. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 12 декабря, в 4.48 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в доме № 29а на улице Куцыгина Ленинского района. На место аварии выезжали девять сотрудников спасательного ведомства на трех машинах. Пожар потушили в 4.56. В трехкомнатной квартире на кухне 2,5х3м повреждена огнем мебель на площади 5 кв.м. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.

В ту же ночь в 00.22 в МЧС позвонили и рассказали, что горит квартира в доме № 29 на улице Циолковского Левобережного района. На место ЧП выехали 12 пожарных на четырех машинах. Огонь потушили в 00.37. В двухкомнатной квартире сгорела комната 3х4 метра. Пострадавших на пожаре также не было.