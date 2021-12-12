Под Воронежем грузовик с поднятым кузовом снес опору для дорожных знаков

Опора стала похожа на вытянутую букву "Л". Фото: "Мой и твой Воронеж".

В субботу, 11 декабря, в 14.30 необычная авария случилась на трассе «Дон». Недалеко от склада «Пятерочки» ехал грузовик. Водитель, видимо, забыл опустить кузов при разгрузке или погрузке, да так и ехал по трассе. До первой возвышенности над дорогой. Ею оказалась опора для дорожных знаков. В результате сооружение над дорогой погнулось. Фото ДТП разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

Очевидцы аварии сообщили, что из-за нее образовалась немаленькая пробка. В комментариях под постом с фото ДТП большинство пользователей недоумевают, почему водитель перед тем, как тронуться, не посмотрел в зеркало заднего вида. В этом случае он бы наверняка увидел, что кузов не опущен.

Подробности ДТП рассказали в региональном ГУ МВД:

- На третьем километре трассы «Дон» в Рамонском районе водитель «МАЗа», 58-летний местный житель, допустил столкновение с Т-образной опорой на дороге. В результате ДТП грузовик получил механические повреждения, пострадавших нет.

В полиции также обрисовали картину последних суток по авариям и грубым нарушениям правил:

- 11 декабря случилось 93 ДТП, из них в Воронеже – 64, в районах области - 23, на федеральных трассах - 6. В 10 авариях получили травмы 17 человек. Задержаны 23 пьяных водителя, а также 34 за движение на красный свет и 6 человек за выезд на встречную полосу.