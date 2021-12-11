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Происшествия11 декабря 2021 15:59

Воронежец попал на уловку мошенников, решив вложиться в акции

Его обманули почти на 22 тысячи рублей
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В полицию обратился 48-летний местный житель Воронежа. Он сообщил, что стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег, решив вложиться в акции. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 11 декабря.

Как оказалось, мужчину заинтересовало заманчивое предложение на одном из сайтов в сети Интернет. Предлагалось выгодно инвестировать денежные средства в акции одной из крупных ресурсодобывающих компаний. Потерпевший перевел на указанный на сайте расчетный счет 21750 рублей.

Но, когда через несколько дней он попытался вернуть и деньги, и прибыль, то не смог. Тогда он понял, что попался на уловку аферистов. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».