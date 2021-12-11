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Общество11 декабря 2021 14:40

В Воронеже горожанин решил зарядить электромобиль прямо у себя под балконом

Бдительные воронежцы зафиксировали инцидент на видео
Ирина ШАБАНОВА
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Скриншот «Типичный Воронеж» в группе «ВКонтакте»

Скриншот «Типичный Воронеж» в группе «ВКонтакте»

В соцсетях появилось видео, как владелец электроавтомобиля заряжает машину на тротуаре прямо под своим балконом у многоэтажки по улице 9 Января. Об инциденте сообщил бдительный горожанин на страничке «Типичный Воронеж» в группе «ВКонтакте» 11 декабря.

Автор поста Михаил Бушмакин утверждает, что это не первый раз.

– Человек устроил себе станцию для подзарядки авто прямо на тротуаре. На газон уже страшно смотреть, рядом детская площадка, через которую этот гражданин каждый день заезжает, –рассказал в своей публикации.

В комментариях посоветовали обратиться в управляющую компанию, чтобы запретили это делать, или же написать заявление в полицию. Наверняка, считают горожане, за такую подзарядку положен штраф. Тем более, что в Воронеже есть пункты зарядки.