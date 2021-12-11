В Воронеже водителя маршрутки оштрафовали за езду на красный свет

Фото ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже 31-летнего водителя автобуса оштрафовали на 1 тысячу рублей за проезд на красный свет светофора. Ранее очевидцы инцидента разместили в соцсетях соответствующее видео. Им заинтересовались правоохранители и нашли нарушителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 11 декабря.

По данным правоохранителей, событие произошло 6 декабря вечером, примерно в 17.40 около дома №85 по ул. Хользунова. Водитель – житель Верхнемамонского района, управляя маршруткой № 5а, курсирующей между Юго-Западным районом и Северным, нарушил ПДД.

Стражи порядка признали его виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора). Мужчину обязали заплатить штраф в 1 тысячу рублей.