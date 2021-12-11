Улицу Ленинградскую на левом берегу Воронежа расширят вдвое

Фото – Областной дом журналистов

Городские власти планируют расширить улицу Ленинградскую, которая находится в Левобережном районе Воронежа. Об этом рассказал руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов на круглом столе, который был посвящен аварийным участкам. Трансляцию мероприятия выложили на официальной странице Областного дома журналистов 9 декабря.

По словам чиновника, дорогу на Ленинградской могут увеличить до четырех полос, поскольку это требуется уже давно. Сейчас автомобилисты едут по ней в два ряда. Но работа эта не быстрая: для этого, отметил Олег Котов, требуются перенести коммуникации и опоры освещения. Также придется согласовать измененную схему организации дорожного движения.

– Вопрос про реконструкцию улицы Ленинградская, я думаю, назрел. Не готов сказать, что это проект ближайших 2-3 лет. Но на среднесрочную перспективу его рассматривать однозначно нужно с расширением, наверное, до четырех полос, – пояснил Олег Котов.