На воронежской трассе кроссовер вылетел в кювет: пострадали два человека

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Аннинском районе на трассе автоледи на LADA XRAY не справилась с управлением и вылетела в кювет. В аварии пострадали 17-летняя девушка и пенсионерка. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области 11 декабря.

ДТП случилось днем ранее, в пятницу, 10 декабря. Примерно в 11.30 на 27-м км трассы «Анна-Бобров» 41-летняя женщина за рулем кроссовера нарушила правила расположения машины на проезжей части из-за чего автомобиль на скорости съехал в кювет.

В результате попали в больницу несовершеннолетняя девушка и 66-летняя женщина. Полиция проводит проверку.