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Общество11 декабря 2021 8:32

В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 641 человека

Число ежедневно зараженных ковидом снижается каждый день
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Воронежской области по данным на субботу, 11 декабря, коронавирусом заболел еще 641 человек. Свежей статистикой поделился региональный оперштаб.

Всего опасной инфекцией с начала пандемии заразились 185 118 воронежцев.

Днем ранее положительные тесты получили 682 человека. На этой неделе впервые с середины осени ежедневный прирост заразившихся стал ниже чем 700 человек в сутки. Также медики констатируют снижение тяжелых случаев ковида. В связи с этим в медучреждениях продолжают сворачивать койки для пациентов с коронавирусом.