В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 641 человека

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области по данным на субботу, 11 декабря, коронавирусом заболел еще 641 человек. Свежей статистикой поделился региональный оперштаб.

Всего опасной инфекцией с начала пандемии заразились 185 118 воронежцев.

Днем ранее положительные тесты получили 682 человека. На этой неделе впервые с середины осени ежедневный прирост заразившихся стал ниже чем 700 человек в сутки. Также медики констатируют снижение тяжелых случаев ковида. В связи с этим в медучреждениях продолжают сворачивать койки для пациентов с коронавирусом.