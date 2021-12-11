Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 7:51

Из горящей многоэтажки в Воронеже спасатели эвакуировали 10 человек

Погибла 85-летняя пенсионерка
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Крупный пожар в воронежской многоэтажке вспыхнул в пятницу, 10 декабря в 17:08. Загорелась одна из квартир в доме в Политехническом переулке, 14. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали десять жильцов. На месте пожара обнаружили тело 85-летней женщины, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как оказалось, огонь разгорелся в ванной трехкомнатной квартиры. Он успел повредить домашние вещи и пластиковый экран ванной. На месте пожара работали три отделения федеральной противопожарной службы и бригада скорой помощи, потушить огонь удалось в 17:17.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.