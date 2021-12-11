Из горящей многоэтажки в Воронеже спасатели эвакуировали 10 человек

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Крупный пожар в воронежской многоэтажке вспыхнул в пятницу, 10 декабря в 17:08. Загорелась одна из квартир в доме в Политехническом переулке, 14. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали десять жильцов. На месте пожара обнаружили тело 85-летней женщины, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как оказалось, огонь разгорелся в ванной трехкомнатной квартиры. Он успел повредить домашние вещи и пластиковый экран ванной. На месте пожара работали три отделения федеральной противопожарной службы и бригада скорой помощи, потушить огонь удалось в 17:17.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.