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Происшествия11 декабря 2021 7:14

В воронежском райцентре водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

Школьница с травмами попала в больницу
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Бутурлиновке водитель отечественной легковушки сбил школьницу на пешеходном переходе, когда она перебегала дорогу на улице 3-го Интернационала, 225. ЧП произошло в 14:35 10 декабря. 12-летнюю девочку госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Воронежской области.

По данным полиции, за рулем ВАЗ-211440 находился 51-летний мужчина. Он нарушил правила дорожного движения и сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.