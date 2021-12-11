В воронежском райцентре водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Бутурлиновке водитель отечественной легковушки сбил школьницу на пешеходном переходе, когда она перебегала дорогу на улице 3-го Интернационала, 225. ЧП произошло в 14:35 10 декабря. 12-летнюю девочку госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Воронежской области.

По данным полиции, за рулем ВАЗ-211440 находился 51-летний мужчина. Он нарушил правила дорожного движения и сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.