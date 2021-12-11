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Общество11 декабря 2021 6:12

В воронежских школах остаются закрытыми из-за COVID-19 23 класса

Дети еще 88 классов находятся на дистанте из-за вспышки ОРВИ
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Воронеже из-за коронавируса оставались закрытыми 23 класса в 17 школах. Дети еще 88 классов в 40 учебных заведениях не ходили по причине вспышки ОРВИ. Из-за вирусной инфекции были закрыты и шесть групп в четырех городских детсадах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там уточнили, что количество ушедших на дистант классов значительно снизилась. К примеру, неделей ранее, 2 декабря, из-за ковида не работал 71 класс в 43 школах Воронежа. Закрытых по ОРВИ было 55 штук.

Как рассказывал в мэрии ранее, при выявлении хотя бы одного ребенка с ковидом, весь класс тут же уходит на удаленное обучение. Также там рассказали, что воронежские школьники уйдут на каникулы с 27 декабря.